La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il leader indipendentista catalano Oriol Junqueras gode dell’immunità da parlamentare europeo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il leader indipendentista catalano Oriol Junqueras gode dell’immunità parlamentare dal momento della sua elezione al Parlamento Europeo lo scorso maggio e che pertanto avrebbe dovuto essere scarcerato per prestare giuramento.

Lo scorso ottobre Junqueras era stato condannato insieme ad altri leader indipendentisti catalani a 13 anni di carcere per sedizione, aggravata per la sua carica di vicepresidente, e malversazione, ma prima della condanna si trovava già in carcere, come misura preventiva. Si era candidato lo stesso al Parlamento Europeo nella lista Ahora Repúblicas, risultando eletto, ma le autorità spagnole gli vietarono di uscire dal carcere per recarsi recarsi a Madrid per prestare giuramento sulla Costituzione.

La Corte di Giustizia ha stabilito che l’immunità di un parlamentare europeo entra in vigore nel momento in cui vengono proclamati i risultati e non quando questo presta giuramento. Secondo la sentenza Junqueras godeva dell’immunità già da maggio e le autorità spagnole avrebbero dovuto interpellare prima il Parlamento Europeo per revocare l’immunità.