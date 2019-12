Sono state arrestate 334 persone accusate di essere affiliate a un clan della ‘ndrangheta di Vibo Valentia

334 persone accusate di essere capi, affiliati o a servizio del clan della ‘ndrangheta Mancuso a Limbaldi, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sono state arrestate; tra loro c’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia. Altre 82 persone si trovano sotto inchiesta, per un totale di 416 indagati. Le accuse sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L’indagine prevede anche un sequestro di beni per un valore di circa 15 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta dalle prime ore di giovedì in Calabria e in altre regioni italiane – Lombardi, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata – da 2.500 uomini del Ros dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, su richiesta della procura antimafia di Catanzaro. Ci sono stati arresti anche all’estero – in Germania, Svizzera e Bulgaria – su mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Catanzaro. Il procuratore di Catanzaro ha detto che «questa è un’indagine seria, concreta, fondata, ho iniziato a lavorarci dal primo giorno in cui ho messo piede a Catanzaro», nell’aprile del 2016.