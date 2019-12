Ci sarà una nuova stagione di “Skam Italia”, la quarta

Ci sarà una quarta stagione di Skam Italia, la serie tv di TIMVision che parla di un gruppo di liceali romani. La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo il quotidiano La Stampa le riprese sono terminate e nella produzione è coinvolta anche Netflix, anche se ancora non è chiaro se la serie verrà distribuita solo da TIMVision o da entrambe le piattaforme. Le prime stagioni di Skam Italia avevano avuto un discreto successo e la notizia della cancellazione della serie aveva causato proteste tra i fan.

