PewDiePie ha detto che dall’inizio del 2020 si prenderà una pausa da YouTube

PewDiePie, lo youtuber più seguito al mondo, ha fatto sapere che si prenderà una pausa da YouTube perché si sente «molto stanco». PewDiePie, il cui vero nome è Felix Kjellberg, è svedese, ha 29 anni e più di 100 milioni di follower. In passato si era parlato di lui anche perché era stato accusato di fare battute antisemite e sul nazismo. In quello che al momento è il suo video più recente, ha spiegato che a partire dal 2020 si «assenterà per un po’» da YouTube e che spiegherà solo in seguito il motivo.