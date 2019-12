Boeing sospenderà la produzione del 737 MAX

Boeing sospenderà temporaneamente la produzione del 737 MAX, l’aereo di linea della società statunitense che nell’ultimo anno è stato coinvolto in due gravi incidenti in Indonesia ed Etiopia, in cui sono morte in tutto 346 persone. Dallo scorso marzo tutti i Boeing 737 MAX del mondo sono bloccati a terra, dopo che è emerso che gli incidenti erano stati causati da un problema a un sistema antistallo tipico di quel nuovo modello di aereo, ma Boeing non ha mai interrotto la produzione finora. Secondo quanto scrivono Wall Street Journal e New York Times, Boeing sospenderà la produzione temporaneamente a gennaio, ridistribuendo in altri settori di produzione i lavoratori che si occupavano del 737 MAX. Boeing sperava che i 737 potessero tornare a volare per la fine del 2019, ma la Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale statunitense per l’aviazione civile, non ha ancora dato un parere positivo a riguardo.