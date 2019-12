Weekly Beasts

Lo sappiamo, lo sappiamo che l’aria frizzantina del Natale con i suoi festoni, le lucine, i jingle sdolcinati vi sta facendo rotolare di eccitazione come il rinoceronte protagonista della raccolta bestiale della settimana. Nelle prossime settimane vi aspettano leccornie come quella nelle zampette dello hutia di Desmarest (le nostre istruttive intenzioni non vanno in vacanza: è un roditore endemico dei Caraibi); momenti di tenerezza come quello tra Boris Johnson e il suo cane Dilyn; divanate in famiglia come per le foche di Helgoland; riconciliazioni e alleanze inaspettate come per gli uccelli in groppa ai daini; frotte di piccoli sovreccitati come le decine di gatti allevati da una famiglia a Giava. Vi immaginiamo lì, sognanti con un pensiero fisso, come il cane bianco alla finestra in attesa del bianco Natale di Bucarest.