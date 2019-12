Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo accordo sui dazi, dice la stampa statunitense

Diversi giornali statunitensi, tra cui il New York Times e il Wall Street Journal, scrivono che Stati Uniti hanno raggiunto un primo accordo con la Cina per evitare l’entrata in vigore di nuovi dazi sui beni cinesi dal valore di 160 miliardi di dollari l’anno, prevista per il 15 dicembre.

In base all’accordo, ha detto ai giornali Michael Pillsbury, consigliere dell’amministrazione Trump nell’ambito dei rapporti commerciali con la Cina, nel 2020 la Cina dovrà acquistare beni agricoli statunitensi dal valore di 50 miliardi di dollari, il doppio di quanti ne aveva acquistati nel 2017, prima dell’inizio della guerra commerciale tra i due paesi. Inoltre, gli Stati Uniti si impegneranno a eliminare i dazi già esistenti su beni cinesi dal valore di 360 miliardi di dollari l’anno. Al momento nessuna delle due parti ha confermato l’accordo, ma per venerdì si prevede un annuncio ufficiale da parte del presidente Trump.