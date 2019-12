La MLB, la più importante lega di baseball statunitense, permetterà agli atleti di fare uso di marijuana

La MLB, la più importante lega di baseball statunitense, ha annunciato alcune modifiche alle regole riguardanti le sostanze il cui utilizzo è vietato agli atleti. In base a un accordo raggiunto tra la lega e l’associazione dei giocatori, verrà permesso agli atleti di utilizzare la marijuana, sostanza che verrà considerata al pari delle bevande alcoliche. Per quanto riguarda invece farmaci oppioidi, cocaina, cannabinoidi sintetici e altre sostanze attualmente vietate, la lega non punirà più immediatamente chi ne farà uso: a chi risulterà positivo nei test antidoping verrà proposto di sottoporsi a cure mediche e riabilitative. Solo se queste cure verranno rifiutate ci saranno provvedimenti disciplinari.

