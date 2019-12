Roma-Wolfsberger in TV e in streaming

Roma-Wolfsberger è una delle partite dell’ultimo turno di UEFA Europa League. Si gioca questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. Dopo cinque turni la Roma è seconda nel gruppo J con gli stessi 8 punti del Borussia Mönchengladbach, in vantaggio per gli scontri diretti. Stasera contro il Wolfsberger già eliminato può qualificarsi con una vittoria, un pareggio o anche una sconfitta se l’Istanbul Basaksehir non vince.

Dove vedere Roma-Wolfsberger

Roma-Wolfsberger verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le formazioni di Roma-Wolfsberger

Roma (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

Wolfsberger (4-2-3-1) Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid,Leitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman