La Lazio è stata eliminata dall’Europa League

La Lazio è stata battuta 2-0 dal Rennes ed è stata eliminata dai gironi di UEFA Europa League come terza classificata del gruppo E. Per passare il turno non solo avrebbe dovuto battere il Rennes, ma anche sperare in una sconfitta del Cluj, che invece ha vinto 2-0 contro il Celtic. È la prima eliminazione della Lazio ai gironi di Europa League dal 2009 e la seconda di una squadra italiana dalle coppe europee di questa stagione dopo quella del Torino nei turni preliminari.