Cosa c’è stasera in TV

Stasera è una serata poco da film: c’è un thriller un po’ horror di pochi anni fa, poi una vecchia commedia e un film di fantascienza del genere young adult (cioè per tardo adolescenti e ventenni) già molto visto. Però c’è una fiction su piazza Fontana, o meglio sulle cose successe dopo piazza Fontana, oltre ai programmi di Serena Dandini, Corrado Formigli e Paolo Del Debbio. Se avete Sky, c’è la finale di X Factor.

Rai Uno

21.15 – Io ricordo piazza Fontana

Fiction sulla storia dell’attentato di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, cinquant’anni fa, e delle successive indagini e dei processi. Giovanna Mezzogiorno interpreta Francesca Dendena, figlia di una delle vittime della strage e presidente dell’Associazione Familiari della Strage di Piazza Fontana, fino alla sua morte nel 2010.

"A 50 anni dalla strage che ha dilaniato il Paese, una docufiction per non dimenticare."

Rai Due

21.20 – Pretty Princess

Commedia del 2001 diretta da Gary Marshall (il regista di Pretty Woman, tra le altre cose), con Anne Hathaway che interpreta Mia, una ragazza timida e insicura che un giorno scopre di essere la nipote della regina Clarissa Renaldi di Genovia (interpretata da Julie Andrews). Dopo la morte del padre di Mia, erede al trono, la regina chiede a Mia di accettare il titolo di principessa di Genovia.



Rai Tre

21.20 – Stati Generali

Nuova puntata del nuovo programma di Serena Dandini. Ci saranno, tra gli altri, Sabina Guzzanti, Jasmine Trinca, Edoardo Leo e i The Pills.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio, che stasera intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Canale 5

21.40 – All Together Now

Nuova puntata del programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a una giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.



Italia Uno

21.20 – Divergent

Film del 2014, il primo della saga tratta dai romanzi di fantascienza di Veronica Roth, quelli di cui forse vi hanno parlato iniziando con “È tipo Hunger Games, però…”. C’è un futuro distopico, ci sono ragazzi che devono sfidarsi per essere ammessi al gruppo sociale superiore.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli: tra gli ospiti ci sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.



TV8

20.30 – X Factor 13

Dodicesima puntata della nuova stagione del talent show di Sky Uno: è la semifinale, andata in onda la settimana scorsa su Sky, che invece stasera trasmette la finale.

Rai 4

21.20 – Man in the Dark

È un thriller del 2016 su tre ragazzi che rapinano un veterano della guerra in Vietnam cieco, pensando di avere vita facile. Ovviamente non sarà così, sennò non sarebbe un film thriller.



Rai Movie

21.25 – The Lincoln Lawyer

Thriller del 2011 con Matthew McConaughey che interpreta un avvocato dai metodi poco ortodossi che viene ingaggiato da un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio.



Iris

21.14 – Potere assoluto

È un thriller poliziesco del 1997 di e con Clint Eastwood, che interpreta un ladro un po’ anzianotto che penetra nella casa di un ricchissimo e ancor più anziano filantropo. Durante il furto, assiste all’assassinio della moglie del filantropo da parte di agenti dei servizi segreti americani e guardie del corpo del presidente degli Stati Uniti.



Sky

Sky Uno

21.15 – X Factor 13: La Finale



Sky Cinema Uno

21.15 – L’agenzia dei bugiardi