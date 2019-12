Almeno 71 soldati sono morti in seguito a un attacco terroristico a una base militare in Niger

Martedì c’è stato un attacco terroristico a una base militare di Inates, in Niger, in cui sono stati uccisi almeno 71 soldati. Lo ha reso noto il ministro della Difesa del paese che ha detto anche che “una grande numero di terroristi è stato neutralizzato” e che 12 altri soldati sono stati feriti. Al momento non ci sono state rivendicazioni dell’attacco, ma sembra probabile che si possa trattare di un attacco di matrice jihadista. Nell’area della base militare, non lontana dal confine con il Mali, sono infatti attivi da mesi sia gruppi di terroristi appartenenti allo Stato Islamico che terroristi di Boko Haram.