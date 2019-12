È stato effettuato il primo volo di prova di un aereo civile elettrico

Il 10 dicembre è stato effettuato il primo volo di prova di un aereo civile completamente elettrico. Il test è stato fatto a Vancouver, in Canada, dove un idroplano realizzato dalla società canadese Harbour Air in collaborazione con l’australiana MagniX ha volato per circa 15 minuti. L’idroplano utilizzato è stato un DHC-2 de Havilland Beaver da sei passeggeri, con un motore elettrico da 560 kW. A pilotarlo è stato Greg McDougall, fondatore e presidente di Harbour Air, che dopo il test ha detto di voler dotare di motori elettrici tutti i 40 aerei della sua flotta, un’operazione che potrebbe richiedere fino a due anni.

Gli aerei elettrici finora sono stati sperimentati solamente in ambito militare, mentre ci sono ancora parecchi dubbi riguardo il loro utilizzo su voli di linea. Gli ostacoli maggiori sono la scarsa autonomia e l’ingombro dei motori elettrici rispetto al carburante. È invece in fase più avanzata la realizzazione di aerei con motori ibridi, come succede già con le auto: Airbus, Rolls-Royce e Siemens stanno collaborando infatti alla realizzazione di un aereo ibrido che possa trasportare circa 100 passeggeri e che sia pronto per il volo verso il 2030.