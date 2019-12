Marta Cartabia è la prima donna presidente della Corte costituzionale

La giudice costituzionale Marta Cartabia è stata eletta presidente della Corte: è la prima donna a ricoprire l’incarico. Ha ottenuto 14 voti su 15: quello mancante è il suo, perché ha fatto sapere di essersi astenuta. Marta Cartabia, nata a San Giorgio su Legnano (MI) nel 1963, rimarrà in carica fino al 13 settembre 2020, quando scadrà il suo mandato di giudice costituzionale. La Corte ha confermato come vicepresidenti i giudici Aldo Carosi e Mario Morelli.

Il presidente della Corte Costituzionale è eletto tra i giudici della Corte stessa, che votano a scrutinio segreto e a maggioranza. La durata della carica è di tre anni e i presidenti uscenti sono rieleggibili, ma i giudici della Corte Costituzionale – che sono 15, scelti per un terzo dal Parlamento, per un terzo dal presidente della Repubblica e per un terzo da diversi collegi della magistratura – restano in carica solo nove anni non rinnovabili (quindi spesso i presidenti non riescono a restare in carica tre anni, come sarà nel caso di Cartabia).