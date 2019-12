Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli ha battuto 4-0 il Genk e si è qualificato agli ottavi di finale di UEFA Champions League come seconda classificata del gruppo E. Contro il Genk già eliminato avrebbe anche potuto perdere, dato che nell’altra partita del girone il Salisburgo — l’unica squadra che poteva eliminarlo — è stato battuto dal Liverpool, qualificatosi come primo. Il Napoli ritornerà a giocare gli ottavi di finale del torneo per club più ambito del calcio europeo dopo due edizioni concluse ai gironi. La qualificazione è arrivata peraltro in un periodo decisamente negativo per la squadra, che prima di stasera non vinceva una partita dal 23 ottobre. I sorteggi degli ottavi di finale si terranno lunedì 16 dicembre nella sede svizzera della UEFA.