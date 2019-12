La Bolivia ha due bandiere ufficiali

Nel 2009 il presidente boliviano Evo Morales proclamò una nuova costituzione con cui avviò un processo di cambiamento nello Stato boliviano, chiamato da allora Stato Plurinazionale della Bolivia. Uno dei provvedimenti riguardò l’adozione della wiphala, che rappresenta i popoli indigeni delle Ande, come seconda bandiera ufficiale.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.