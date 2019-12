L’Inter è stata eliminata dalla Champions League

L’Inter ha perso 2-1 contro il Barcellona nell’ultimo turno dei gironi di UEFA Champions League ed è stata eliminata dal torneo per aver concluso il proprio girone al terzo posto. Contro il Barcellona avrebbe dovuto vincere per restare seconda in classifica davanti al Borussia Dortmund, che però ha vinto contro lo Slavia Praga superandola in classifica. Per il secondo anno consecutivo l’Inter non è riuscita a superare la fase a gironi del torneo: a febbraio giocherà nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. L’altra squadra italiana impegnata martedì sera, il Napoli, è invece riuscita ad ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.