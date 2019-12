In Francia ci sarà una nuova grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni

I sindacati francesi hanno organizzato una nuova grande manifestazione di protesta per oggi contro la riforma delle pensioni proposta dal governo del presidente Emmanuel Macron, come già avevano fatto giovedì. È da giovedì inoltre che è in corso un grande sciopero dei trasporti: 11 linee metropolitane di Parigi sono chiuse e due terzi dei treni del paese sono cancellati.

Domani il governo dovrebbe presentare la versione finale della riforma. Il suo obiettivo è riorganizzare il sistema pensionistico francese, considerato complesso e inefficiente dato che è composto da 42 regimi pensionistici, 10 dei quali disponibili soltanto ai dipendenti di SNCF, l’azienda ferroviaria statale. Riformare il sistema, però, comporta togliere agevolazioni a molte categorie di lavoratori e aumentare la loro età pensionabile – cosa su cui in molti non sono d’accordo – oltre a cambiare il modo in cui le pensioni vengono calcolate. Il governo francese vorrebbe introdurre un sistema basato sugli effettivi contributi versati, mentre i regimi vigenti permettono a molti lavoratori di calcolare la pensione sulla base degli anni di contribuzione in cui hanno versato più soldi.

La Francia spende il 14 per cento del proprio PIL per le pensioni, due punti in meno dell’Italia ma sei punti in più della media dei paesi dell’OCSE. In media i pensionati francesi ricevono il 61 per cento del loro stipendio finale, una cifra paragonabile a quella percepita in Italia ma molto rara altrove. Già in passato i governi francesi avevano cercato di riformare il sistema pensionistico, ma senza successo. Nel 1995 il tentativo dell’allora primo ministro Alain Juppé era stato messo da parte dopo che gli scioperi dei trasporti erano andati avanti per un mese.