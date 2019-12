Oggi il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno per la prima volta per discutere della guerra in Ucraina

Lunedì il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno per la prima volta per discutere della guerra in Ucraina, in una riunione organizzata a Parigi e che sarà mediata dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. È la prima volta che ci sarà un incontro di persona tra i leader di Russia e Ucraina, cinque anni e mezzo dopo l’inizio del conflitto nel quale sono morte oltre 13mila persone.

Zelensky, eletto lo scorso maggio, ha investito molto nel ripristino delle trattative con la Russia, e per favorirle ha recentemente accettato di ritirare le truppe ucraine da tre aree al confine, su richiesta di Putin e attirando numerose critiche tra i suoi oppositori. Non ci si aspettano grandi progressi nel processo di pace dall’incontro di lunedì, che potrebbe però favorire una maggiore fiducia tra Zelensky e Putin. L’obiettivo teorico dell’incontro è di trovare un’intesa per far rispettare gli accordi firmati nel 2015 a Minsk, in Bielorussia, che prevedevano tra le altre cose il ritiro dell’artiglieria pesante e l’organizzazione di elezioni locali nei territori di confine.