La Nazionale di calcio giocherà due amichevoli contro Inghilterra e Repubblica Ceca in vista degli Europei 2020

Il 27 marzo e il 4 giugno 2020 la Nazionale di calcio maschile giocherà due amichevoli in preparazione degli Europei itineranti del 2020: la prima contro l’Inghilterra a Wembley, la seconda contro la Repubblica Ceca in una sede ancora da definire. Insieme all’amichevole in programma martedì 31 marzo a Norimberga contro la Germania, saranno le ultime partite non ufficiali prima dell’esordio agli Europei: l’Italia aprirà il torneo nella partita inaugurale del 12 giugno a Roma contro la Turchia.