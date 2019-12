Golden Globe 2020, tutte le nomination

Sono stati annunciati i candidati ai Golden Globe 2020, i premi televisivi e cinematografici che vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un’associazione che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv. La cerimonia di premiazione si terrà il 6 gennaio 2020 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, e assegnerà i premi ai migliori film, serie tv, registi, attori, sceneggiature e canzoni per l’anno 2019. A presentarla sarà per la quinta volta il comico britannico Ricky Gervais.

Tra i film con più nomination ci sono Storia di un matrimonio, di Noah Baumbach, con sei candidature, seguito da The Irishman e C’era una volta a… Hollywood con cinque candidature. Tra i premi per le serie tv è da segnalare quella per The Morning Show, una delle prime serie prodotte da Apple per il servizio di streaming Apple TV Plus. Non ci sono film italiani tra i candidati per il miglior film straniero: i due film che l’Italia aveva proposto erano Il banchiere anarchico di Giulio Base e Il Traditore di Marco Bellocchio.

Miglior attrice in una miniserie

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

Helen Mirren – Caterina la Grande

Merritt Wever – Unbelievable

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Miglior serie tv comedy

Barry – (HBO)

Fleabag – (Amazon)

Il metodo Kominsky – (Netflix)

La fantastica signora Maisel – (Amazon)

The Politician – (Netflix)

Miglior film straniero

The Farewell – (A24)

Pain and Glory – (Sony)

Portrait of a Lady on Fire – (Pyramide Films)

Parasite – (CJ Entertainment)

Les Misérables – (BAC Films, Amazon)

Miglior attore in una miniserie

Christopher Abbott – Catch-22

Sacha Baron Cohen The Spy

Russell Crowe – The Loudest Voice

Jared Harris – Chernobyl

Sam Rockwell Fosse/Verdon

Miglior attrice non protagonista in una serie

Patricia Arquette – The Act

Helena Bonham Carter – The Crown

Toni Collette – Unbelievable

Meryl Streep – Big Little Lies

Emily Watson – Chernobyl

Miglior colonna sonora originale

Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn

Alexandre Desplat – Little Women

Hildur Guðnadóttir – Joker

Thomas Newman – 1917

Randy Newman – Storia di un matrimonio

Miglior miniserie

Catch-22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

Miglior attore non protagonista in una serie

Alan Arkin – Il metodo Kominsky

Kieran Culkin Succession

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgård – Chernobyl

Henry Winkler – Barry

Miglior sceneggiatura

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Bong Joon-ho and Han Jin-won – Parasite

Anthony McCarten – I due Papi

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Steven Zaillian – The Irishman

Miglior attrice in una serie tv comedy

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – La fantastica signora Maisel

Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne – Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Miglior attore in una serie tv comedy

Michael Douglas – Il metodo Kominsky

Bill Hader – Barry

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living with Yourself

Ramy Youssef – Ramy

Miglior film d’animazione

Frozen II (Disney)

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Universal)

Missing Link (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Disney)

Il Re Leone (Disney)

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – Big Little Lies

Miglior attore in un film musical o in una commedia

Daniel Craig – Knives Out

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Taron Egerton – Rocketman

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Miglior regista

Bong Joon-ho – Parasite

Sam Mendes –1917

Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior serie drammatica

Big Little Lies (HBO)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (BBC America)

The Morning Show (Apple TV Plus)

Succession (HBO)

Miglior attrice non protagonista in un film

Kathy Bates – Richard Jewell

Annette Bening – The Report

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Jennifer Lopez – Hustlers

Margot Robbie – Bombshell

Miglior canzone

“Beautiful Ghosts” – Cats

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

“Into the Unknown” – Frozen II

“Spirit” – Il Re Leone

“Stand Up” – Harriet

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. Robot

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

Miglior attore non protagonista in un film

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice in un film drammatico

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Miglior attrice in una commedia o in un film musical

Awkwafina – The Farewell

Ana de Armas – Knives Out

Cate Blanchett – Where’d You Go, Bernadette

Beanie Feldstein – Booksmart

Emma Thompson – Late Night

Miglior attore in un film drammatico

Christian Bale – Le Mans ’66 – La grande sfida

Antonio Banderas – Pain and Glory

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I due Papi

Miglior film musical o commedia

C’era una volta a… Hollywood (Sony)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Knives Out (Lionsgate)

Rocketman (Paramount)

Dolemite Is My Name (Netflix)

Miglior film drammatico

The Irishman (Netflix)

Storia di un matrimonio (Netflix)

1917 (Universal)

Joker (Warner Bros.)

I due Papi (Netflix)