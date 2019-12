Reddit ha sospeso diversi account legati alla Russia accusandoli di aver diffuso documenti segreti per influenzare le elezioni nel Regno Unito

Reddit, il famoso sito che ospita sezioni tematiche in cui si parla di qualunque cosa, ha sospeso diversi account legati alla Russia accusandoli di aver diffuso documenti segreti per influenzare le elezioni nel Regno Unito. In particolare, secondo Reddit, gli account erano quelli che avevano diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Regno Unito in cui si parlava anche dell’NHS, il servizio sanitario nazionale, e che il Partito Laburista ha usato per attaccare i Conservatori nelle ultime settimane. Secondo i Laburisti, il documento diffuso su Reddit contiene le prove del fatto che il governo Conservatore vuole privatizzare parti del servizio sanitario; il governo ha negato l’accusa ma non l’autenticità del documento. Reddit ha detto che gli account che lo avevano diffuso e promosso erano stati aperti da strani servizi server russi, in passato usati per operazioni di propaganda su Facebook.