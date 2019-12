Weekly Beasts

Tra le foto di animali più belle della settimana è comparsa la neve: sull’erba che una pecora sta brucando, nel parco di Boston in cui corrono questi cani e soprattutto sui rami dove questo beccofrusone sta prendendo il volo, una foto che sembra quasi un dipinto. In questo periodo siamo abituati a vedere i macachi giapponesi nelle acque termali, ma questa volta se le gode un capibara dall’espressione altrettanto rilassata. Avete mai notato quanto sono belli i colori del muso di un mandrillo? Infine un orso polare che ha ricevuto un grosso regalo per il suo compleanno, la chioma spettinata di un cavallo e le orecchie di un cucciolo di rinoceronte bianco.