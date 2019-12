Lazio-Juventus in TV e in streaming

Lazio-Juventus è l’anticipo serale del sabato della quindicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, dove sono previsti tra i 50 e i 60 mila spettatori. Dopo il pareggio di ieri fra Inter e Roma, sia per la Juventus che per la Lazio la partita di stasera mette in palio molto: la Juventus con una vittoria potrebbe ritornare prima in classifica, mentre la Lazio potrebbe staccare di quattro punti la Roma e avvicinarsi al secondo posto della Juventus.

Dove vedere Lazio-Juventus

Lazio-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Juvenuts (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.