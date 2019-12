C’è un’altra città russa invasa dagli orsi polari

Oltre 50 orsi polari sono stati avvistati poco fuori Ryrkaypiy, un piccolo villaggio siberiano affacciato sul mare dei Ciucki, quello che separa la Russia dall’Alaska: tutte le attività pubbliche dell’insediamento, che ha oltre 500 abitanti, sono state cancellate, e sono stati organizzati dei turni di guardia per proteggere i residenti. Secondo il WWF, gli orsi sono arrivati a Ryrkaypiy per via della riduzione del ghiaccio artico causata dal riscaldamento globale, che costringe i predatori ad addentrarsi nella terraferma per cercare cibo. Negli ultimi anni, fenomeni simili stanno avvenendo con una certa frequenza: l’ultimo di queste dimensioni risale allo scorso inverno, sempre in Siberia.

A Ryrkaypiy imbattersi in un orso polare non è un evento raro, e succede talvolta che gruppi di orsi arrivino in città. Stavolta però sono molti di più, e hanno costretto gli abitanti dell’insediamento ad aiutare il corpo locale che si occupa degli orsi per presidiare con le armi alcuni punti del villaggio, come la scuola e l’asilo. Sono stati organizzati bus speciali per trasportare i bambini, e il concerto di capodanno e i suoi preparativi sono stati cancellati.

Il corpo di polizia ha contato in tutto 56 orsi appena fuori Ryrkaypiy, attirati da alcuni trichechi che erano morti a novembre: ci sono adulti, giovani e madri con i cuccioli, e per la maggior parte sembrano denutriti, ha spiegato Tatyana Minenko, capa del corpo che si occupa di controllare gli orsi. «Se c’è abbastanza ghiaccio, gli orsi vanno a nord a cacciare le foche. Finché il ghiaccio non è abbastanza spesso, rimangono sulla terraferma e possono fare visita al villaggio per curiosità o per fame. (…) I raggruppamenti di orsi polari stanno diventando più frequenti, dobbiamo adattarci ed evitare conflitti tra persone e animali».

Qualcuno crede che ormai sia diventato troppo pericoloso vivere a Ryrkaypiy, e che l’insediamento dovrebbe essere evacuato. Il responsabile della protezione animali della regione Yegor Vereshchagin ha suggerito che potrebbe essere organizzato un referendum. Una simile “invasione” era avvenuta lo scorso febbraio a Belushya Guba, nell’arcipelago di Novaya Zemlya, nell’estremo nord della Siberia, dove c’erano stati casi di attacchi contro l’uomo e gli orsi erano sembrati poco spaventati dai normali sistemi usati per allontanarli da case, scuole e uffici.