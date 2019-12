La donna a capo dei vigili del fuoco di Londra si è dimessa per le critiche sulla gestione dell’incendio della Grenfell Tower

Dany Cotton, il capo dei vigili del fuoco di Londra, ha deciso di dimettersi su richiesta di

Grenfell United, un gruppo che raccoglie le persone sopravvissute e i parenti delle 72 persone morte nell’incendio della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno del 2017 nel grattacielo di 24 piani. Il rapporto della prima inchiesta, pubblicato il 30 ottobre scorso, aveva fatto emergere soprattutto l’inefficacia dell’intervento dei vigili del fuoco, criticando duramente la decisione di non far evacuare immediatamente l’edificio. Le dimissioni diventeranno effettive il 31 dicembre, anticipando il pensionamento di Cotton che sarebbe avvenuto a giugno. Cotton ha 50 anni; è stata la prima donna a capo dei vigili del fuoco, dove ha lavorato per 32 anni.