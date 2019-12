La speaker Nancy Pelosi ha chiesto alla Camera di iniziare a redigere le accuse per l’impeachment contro Donald Trump

Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti, la camera bassa del Congresso statunitense, ha chiesto alla commissione Giustizia della Camera di iniziare a redigere formalmente le accuse di impeachment contro il presidente americano Donald Trump. Pelosi (Democratica eletta in California) ha detto: «La nostra democrazia è in pericolo, il presidente non ci lascia altra scelta se non quella di agire». Trump è accusato di avere abusato del suo potere, facendo pressioni su governi stranieri per danneggiare alcuni suoi avversari politici.

Dopo la fase di indagini, quella in corso finora, e una volta formalizzate le accuse, la Camera dovrà decidere con un voto a maggioranza semplice se incriminare formalmente Trump. A quel punto entrerà in gioco il Senato, con un procedimento più lungo e complesso, spiegato qui.