Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose da vedere questa sera ci sono i soliti programmi del mercoledì, tra cui L’Assedio sul NOVE, la fiction Volevo fare la Rockstar su Rai 2, Chi l’ha visto su Rai 3, #CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, e una puntata di Atlantide dedicata all’omicidio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi, su La7. Su Canale 5, invece, andrà in onda la prima puntata di All together now, un talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Tra i film da vedere ce n’è uno “post-apocalittico” con Tom Cruise su Italia 1 (Oblivion), una commedia con Raoul Bova e Luca Argentero su Rai 1 (Fratelli Unici), e un classico della commedia italiana anni Ottanta su Iris (L’allenatore nel pallone).

Rai Uno

21.25 – Fratelli unici

È una commedia italiana del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone. Dopo un incidente Pietro, il personaggio di Raoul Bova, perde la memoria e regredisce all’età di quattro anni. Il fratello maggiore Francesco (Argentero) deve prendersi cura di lui.

Rai Due

21.20 – Volevo fare la rockstar

Una serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Questa sera a "Chi l'ha visto?" Martina Rossi: “La prescrizione non può riguardare un omicidio”, i genitori chiedono giustizia. Con Federica Sciarelli alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto →https://t.co/bucHOETKVQ pic.twitter.com/6965yUS8FU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 4, 2019

Rete 4

21.25 – #CR4 La repubblica delle donne

Seconda puntata della seconda stagione dello show condotto da Piero Chiambretti e che parla di donne.

È arrivato il gran giorno! Questa sera su #Rete4 una nuova puntata di #CR4LaRepubblicaDelleDonne che… vi farà bruciare di passione! pic.twitter.com/7Q6TCAGjiX — #CR4 La Repubblica delle Donne (@PC_Chiambretti) December 4, 2019

Canale 5

21.20 – All together now

Prima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a una giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

. @m_hunziker, @jaxofficial e il nostro fantastico muro sono carichi per una nuova edizione di #AllTogetherNow… 🤩 Vi aspettiamo tutti domani sera in prima serata su #Canale5 🎶 pic.twitter.com/HPoOcIdOqH — Mediaset Play (@MediasetPlay) December 3, 2019

Italia Uno

21.20 – Oblivion

Film del 2013 scritto, diretto e prodotto da Joseph Kosinski, con Tom Cruise: è ambientato in un mondo post-apocalittico dopo un’invasione aliena e una guerra nucleare vinta dai terrestri contro gli extraterrestri.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori: nella puntata di oggi si parlerà dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, morto nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre del 2018.

Tv8

21.30 – X Factor

Replica della puntata live di X Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Rispolverate le vostre conoscenze musicali, stasera si canta!🎙Ecco tutti i brani che ascolteremo durante il sesto Live Show di #XF13 ✨ pic.twitter.com/dQum0xvHi9 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 28, 2019

Nove

21.25 – L’assedio

Nuova puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Gli ospiti di questa sera saranno Pietro Bartolo, Lilli Gruber, Mattia Santori, Max Pezzali, Marcelo Burlon e Lucio Corsi.

Mercoledì andremo in diretta con l'ultima puntata di questa stagione (niente paura, torniamo a febbraio🚩) : vi aspettiamo come sempre sul @nove alle 21.25! 🤟 pic.twitter.com/8zEmEP1aMU — L'Assedio (@lassedio) December 2, 2019

Rai Movie

21.10 – Il matrimonio che vorrei

Commedia del 2012 con Meryl Streep, Steve Carell e Tommy Lee Jones. Streep e Jones interpretano una coppia sposata da trent’anni che, come dice il personaggio interpretato da Streep, sembra aver perso la passione di una volta. I due iniziano una particolare terapia di coppia inventata da uno psicologo esperto di relazioni sentimentali e sessuali, interpretato da Carell.

Iris

21.00 – L’allenatore nel pallone

Commedia italiana del 1984, diretta da Sergio Martino e ambientata nel mondo del calcio degli anni Ottanta. Il protagonista è Lino Banfi che interpreta l’allenatore Oronzo Canà: è il film più ammirato e citato da quel vostro compagno di calcetto un po’ becero.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe