Questa mattina intorno alle 9.45 (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 6,0 in Cile: l’epicentro è stato circa 35 chilometri a ovest di Arica, città settentrionale al confine con il Perù, e l’ipocentro è stato a oltre 30 chilometri di profondità. Per ora non ci sono notizie di danni o feriti.