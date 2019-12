Greta Thunberg è arrivata a Lisbona dopo aver attraversato per la seconda volta l’oceano Atlantico in catamarano

L’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg è arrivata a Lisbona, in Portogallo, con il catamarano La Vagabonde. Sempre in barca a vela – un’altra – era andata in America lo scorso agosto, attraversando l’oceano Atlantico. Da Lisbona Thunberg andrà a Madrid, dove parteciperà alla COP25, la Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite iniziata ieri. Prima di partire per la Spagna incontrerà un gruppo di attivisti ambientalisti portoghesi. A Madrid parteciperà anche al prossimo sciopero degli studenti per il clima, venerdì.

Thunberg è andata e tornata dall’America in barca a vela perché per scelta non viaggia in aereo, preferendo normalmente mezzi più sostenibili come il treno: dovendo raggiungere l’America del Nord e del Sud per due importanti conferenze sul clima, aveva scelto la barca per sensibilizzare sul tema della riduzione dei viaggi aerei. Una volta negli Stati Uniti, dove è stata all’ONU per la sua prima tappa del suo viaggio, aveva però dovuto cambiare i programmi per lo spostamento della COP25 dal Cile – dove sono in corso grandi proteste di piazza – alla Spagna. Per questo ha anticipato il suo rientro.