La Svizzera conierà delle monete commemorative con il volto del tennista Roger Federer

Il governo svizzero ha detto che saranno coniate delle monete commemorative con il volto di Roger Federer, uno dei tennisti più forti di sempre e uno degli sportivi più famosi al mondo. Le monete dedicate a Federer saranno una d’argento da 20 franchi e una d’oro da 50 franchi. Faranno parte di una tiratura limitata da collezione: le monete da 20 franchi – che saranno decorate con un’immagine di Federer mentre gioca un rovescio a una mano – saranno 95.000 in tutto, saranno spedite a chi le comprerà a partire dal prossimo gennaio e costeranno 30 franchi. Sulle monete d’oro da 50 franchi non si hanno invece ancora dettagli. Questa sarà la prima volta in cui la Svizzera conia monete commemorative di qualcuno ancora in vita.