Gli Europei di nuoto del 2022 si faranno a Roma: lo ha deciso la Lega Europea del Nuoto, che doveva scegliere tra le candidature di Roma, Monaco di Baviera e Kazan. Le gare degli Europei si terranno dal’11 al 21 agosto e il progetto della Federazione Italiana di Nuoto non prevede la costruzione di nuovi impianti fissi. Le gare più importanti saranno ospitate nella piscina del Foro Italico, in una piscina temporanea che sarà costruita nello stadio Centrale del tennis del Foro Italico e a Ostia per le gare in mare. Non è invece stato deciso dove si faranno le gare di tuffi.