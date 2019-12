Weekly Beasts

Nonostante si avvicini il Natale, noi della sezione bestiale del Post non siamo affatto più buoni, anzi per reazione preventiva abbiamo messo insieme una raccolta poco sentimentale, piuttosto riflessiva – con guanachi nella radura e pinguini Papua su monti innevati – e con un tocco horror, come garantisce l’avvoltoio che plana, da vero avvoltoio, all’entrata di un macello. Proseguiamo con una stella marina rossastra e aperta sul fondale roccioso violaceo, con una lite tra leoni marini urlanti (o qualunque sia la definizione giusta per questo verso) e con un uomo che si odia molto o si ama al punto da non perdonarsi alcun difetto, nemmeno l’aracnofobia: per vincerla si fa passeggiare sul viso un’enorme tarantola rosa cilena. C’è un po’ di amore filiale grazie a un piccolo orango di Sumatra, che tira la pelliccia scarmigliata della madre, e a una mamma giraffa, un po’ appiccicosa con il suo cucciolo. Ma c’è anche una nota di speranza con Bread and Butter, i due tacchini graziati dal presidente Trump per il Ringraziamento e finiti in un hotel di lusso: a loro è andata bene, agli altri no.