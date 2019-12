In Tunisia un incidente d’autobus ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21

In Tunisia un autobus è caduto da un dirupo causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21. L’incidente è avvenuto nella mattina di domenica nella regione dell’Ain Snoussi. Secondo il ministero dell’Interno tunisino, l’autobus ha perso il controllo ed è finito contro le barriere a bordo strada, prima di cadere da un dirupo. Tutte le persone a bordo erano turisti di origini tunisine, in viaggio verso ovest da Tunisi in direzione di Ain Draham, conosciuta per le sue zone montuose al confine con l’Algeria. Le 21 persone ferite sono state trasportate presso gli ospedali di Amdoun e di Beja, ma non ci sono notizie sulle loro condizioni.