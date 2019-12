Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale in un incidente d’autobus

Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus, caduto da un ponte e finito in un fiume gelato. Le autorità locali hanno comunicato che ci sono inoltre 18 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due ruote anteriori dell’autobus avrebbe ceduto, mentre il veicolo stava attraversando il fiume Kuenga.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.