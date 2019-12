Il senatore Pier Ferdinando Casini sta tornando da una missione in Venezuela con i due deputati venezuelani da mesi rifugiati nell’ambasciata italiana di Caracas

Il senatore Pier Ferdinando Casini è di ritorno da una missione in Venezuela con Mariela Magallanes e Améerico De Grazia, i due deputati venezuelani che lo scorso maggio si erano rifugiati nell’ambasciata italiana di Caracas dopo essere stati privati dell’immunità parlamentare. I due avevano chiesto ospitalità dopo essere stati accusati di aver partecipato a un fallito colpo di Stato organizzato il 30 aprile da Juan Guaidó, leader dell’opposizione che si era autoproclamato presidente ad interim del Paese. Magallanes è sposata con un cittadino italiano, mentre De Grazia è di origini italiane. Casini ha partecipato alla missione coordinata dal ministero degli Esteri, in un’intervista ha spiegato di avere mediato con il governo venezuelano per la loro uscita dal paese.

Finalmente in volo da Caracas verso Roma con i colleghi M. Magallanes e A. De Grazia,costretti dal maggio scorso a vivere nell' Ambasciata italiana.Sono grato di aver dato un contributo ad una giusta causa umanitaria.Ringrazio la Farnesina e l'Incaricato d'Affari Placido Vigo. pic.twitter.com/dGT6rfwh5J — PierferdinandoCasini (@Pierferdinando) November 30, 2019