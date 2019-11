L’imprenditore Pippo Callipo si è candidato alla presidenza della Calabria

L’imprenditore calabrese Pippo Callipo ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Calabria, previste per il 26 gennaio. Callipo è famoso soprattutto per il suo gruppo di aziende che si occupano della produzione di tonno in scatola e di altri prodotti ittici. Ha annunciato la propria candidatura spiegando che: “Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la sfida. Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento”. Callipo sarà sostenuto dal centrosinistra, ma si presenterà come candidato della società civile. Nel 2010 si era già presentato alle elezioni per la presidenza della Regione Calabria, ottenendo il 10 per cento circa dei voti.