Il numero dei morti per il terremoto in Albania è salito a 50

Il primo ministro albanese Edi Rama ha detto che sono terminate le ricerche di eventuali sopravvissuti del terremoto che ha colpito il paese il 26 novembre. Rama ha comunicato anche che i morti sono 50, i feriti circa duemila e le persone al momento senza casa almeno quattromila. Rama ha anche detto che circa 1.400 edifici hanno subito danni nella capitale Tirana, e altri 900 circa a Durazzo.

La scossa principale, di magnitudo 6.5, aveva avuto epicentro vicino a Durazzo, la più importante città portuale del paese, ed era stata sentita anche in Italia, lungo la costa adriatica, in modo particolare in Puglia e Basilicata.