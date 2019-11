L’attacco sul London Bridge, a Londra

Intorno alle 14 di venerdì (le 15 in Italia) c’è stato un attacco armato sul London Bridge, uno dei principali ponti di Londra, nel Regno Unito. Un portavoce della polizia di Londra ha detto durante una conferenza stampa che un uomo ha ferito diverse persone con un coltello, e che la polizia è intervenuta per fermarlo sparandogli e uccidendolo. La polizia ha aggiunto che l’uomo indossava una finta cintura esplosiva. Il numero esatto delle persone ferite non è stato comunicato ufficialmente, così come le loro condizioni.

Nonostante al momento non se ne conosca il movente, la polizia ha detto che sta trattando il caso come un attacco terroristico. Il ponte è stato chiuso in entrambe le direzioni, così come l’omonima stazione della metropolitana, mentre il Borough Market, che si trova poco distante, è stato evacuato. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha diffuso un comunicato in cui ha detto che «dobbiamo – e lo faremo – rimanere risoluti nella nostra determinazione a rimanere forti e uniti di fronte al terrore. Coloro che cercano di attaccarci e dividerci non avranno mai successo».

In un video pubblicato da un utente su Twitter si vede un uomo bloccato a terra da alcuni passanti, e poi un poliziotto avvicinarsi e sparagli con un fucile. Nel video si vede anche uno dei passanti con un grosso coltello in mano, probabilmente sottratto alla persona a terra.

Attenzione: immagini forti.

London Bridge Attack pic.twitter.com/1R6v0j1o51 — Wolfgang Kitzler (@wolfgangert) November 29, 2019

Il London Bridge è uno dei più famosi ponti di Londra, che collega la City of London al quartiere di Southwark. Sempre sul London Bridge, nel giugno del 2017, c’era stato un attacco terroristico in cui erano morte 11 persone. In quel caso un furgone aveva investito alcuni pedoni sul ponte, e poco dopo tre uomini erano scesi e avevano accoltellato alcuni passanti: successivamente i tre attentatori erano stati uccisi dalla polizia.