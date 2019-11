L’Arsenal ha esonerato l’allenatore spagnolo Unai Emery

La dirigenza della squadra di calcio londinese dell’Arsenal ha esonerato l’allenatore spagnolo Unai Emery, in carica da due stagioni e successore del francese Arsene Wenger. Emery ha pagato la mancata qualificazione alla Champions League nello scorso campionato e il brutto inizio della stagione in corso: dopo tredici giornate di Premier League l’Arsenal è infatti ottavo in classifica a diciannove punti dal primo posto. La squadra non vince una partita dallo scorso 24 ottobre e giovedì sera è stata battuta in casa e in rimonta dall’Eintracht Francoforte, non riuscendo ancora a qualificarsi ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Emery verrà sostituito temporaneamente dall’ex calciatore svedese Freddie Ljungberg, già assistente della prima squadra.