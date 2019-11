Alcuni manifestanti hanno attaccato e incendiato la sede del consolato iraniano di Najaf, in Iraq

La sera di mercoledì 27 novembre alcuni manifestanti hanno attaccato e incendiato la sede del consolato iraniano nella città di Najaf, nel sud dell’Iraq. Sei di loro sono morti e 50 sono stati feriti durante gli scontri, quando la polizia ha cominciato a sparare per evitare che le persone entrassero nel consolato. Dopo l’attacco, nella città è stato imposto il coprifuoco.

Watch the moment Iraqi protesters stormed the Iranian consulate in the southern city of Najaf and set fire to the building.

Find more stories like this here: https://t.co/M4FNNnxL2N pic.twitter.com/RyR0Q989Ae

— Sky News (@SkyNews) November 28, 2019