Twitter inizierà a eliminare gli account inattivi da più di sei mesi, a meno che non venga fatto un accesso prima della scadenza stabilita per la cancellazione, prevista per il prossimo 11 dicembre: l’inattività, per Twitter, è determinata in base all’accesso, non alla pubblicazione.

Twitter ha fatto sapere che la decisione è stata presa perché gli utenti che non effettuano l’accesso da così tanto tempo non hanno potuto accettare gli aggiornamenti riguardanti le politiche sulla privacy. La cancellazione migliorerà anche la credibilità del social perché saranno rimossi gli account inattivi dai conteggi dei follower delle persone.