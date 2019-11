In Champions League l’Inter ha battuto lo Slavia Praga, il Napoli ha pareggiato contro il Liverpool

Nelle partite di Champions League che si sono giocate stasera l’Inter ha battuto 3-1 in trasferta lo Slavia Praga, mentre il Napoli ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Liverpool.

L’Inter è andata in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, prima di essere raggiunta su rigore da Tomas Soucek; nel secondo tempo però è tornata in vantaggio con Romelu Lukaku e poi ha chiuso la partita con un altro gol di Martinez. Ora l’Inter è al secondo posto nel girone a pari punti con il Borussia Dortmund, che ha stasera perso contro il Barcellona. Nella prossima giornata l’Inter giocherà contro il Barcellona – già matematicamente primo e qualificato agli ottavi – mentre il Borussia Dortmund giocherà contro lo Slavia Praga (già matematicamente ultimo ed eliminato dal torneo).

Il Napoli, invece, è andato in vantaggio nel primo tempo con un gol di Dries Mertens, con l’unico tiro in porta di tutta la squadra in tutta la partita, ed è stato raggiunto nel secondo tempo da un gol di Dejan Lovren. Ora è al secondo posto nel girone e nell’ultimo turno giocherà contro il Genk, ultimo e già matematicamente eliminato, mentre il Salisburgo terzo ospiterà il Liverpool primo.