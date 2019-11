39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa di frane e alluvioni

39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa delle frane e delle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. In particolare nella notte tra lunedì e martedì ci sono state molte frane nella zona attorno all’Università della capitale Kinshasa. Le piogge avevano fatto straripare il fiume Congo e i suoi affluenti già sabato, causando la morte di 25 persone nella provincia nord-orientale dell’Equatore; più 180 mila persone che abitano la zona hanno bisogno di aiuti e assistenza.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.