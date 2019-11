Elon Musk ha detto di avere ricevuto 200mila ordinazioni per il nuovo pick-up elettrico di Tesla

Elon Musk, il CEO di Tesla, ha fatto sapere su Twitter che la sua azienda ha ricevuto 200mila ordinazioni per Cybertruck, il pick-up elettrico presentato appena quattro giorni fa e che ha avuto un notevole e discusso intoppo durante l’evento di presentazione. Il modello base di Cybertruck costa 39.900 dollari (circa 36mila euro) e sarà disponibile fra circa due anni: per prenotarlo bisogna pagare una caparra da 100 dollari sul sito di Tesla.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019