La A26 è stata chiusa tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone

Per quel che riguarda gli itinerari di lunga percorrenza: per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all’allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l’autostrada tirrenica tramite la A15.

– Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus., per la A26 dalla A10 utilizzare la A7; per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

– Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus) per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino; per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

Autostrade per l’Italia, sul proprio sito, consiglia alcuni itinerari alternativi:

Dalle 21.30 di stasera la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 (Genova – Ventimiglia) e lo svincolo di Masone è stata chiusa in entrambe le direzioni: saranno fatte delle verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud presenti su quella tratta. Domenica pomeriggio un viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona è crollato a causa di una frana a circa un chilometro di distanza dal casello di Savona.

