L’ex calciatore Claudio Marchisio ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. Nel suo primo articolo di questa nuova collaborazione Marchisio – che ha 33 anni e ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a inizio ottobre – ha parlato di Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata in Kenya nel novembre 2018. Nella sua versione online, l’articolo si intitola “Il mio impegno per il ritorno di Silvia Romano” e inizia così:

Speranza. Quella che ci spinge a resistere, a lottare e a non arrenderci. La speranza che ci tiene in piedi nei momenti più bui e ci accompagna nelle notti di ansia. Una parola bellissima e pericolosa, perché il suo rovescio è il rischio di vedersi delusa. Oggi è un giorno di speranza buona e positiva, di ottimismo. Silvia Romano è viva e i servizi di intelligence italiani finalmente lo confermano, proprio quando cade il primo anniversario del suo rapimento.