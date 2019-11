Un importante imprenditore maltese è stato arrestato in relazione all’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia

Yorgen Fenech, imprenditore maltese a capo di una società dalla storia opaca e registrata a Dubai, è stato arrestato dopo essere stato fermato a bordo del suo yacht in un porto a nord della capitale La Valletta. Una fonte del Times of Malta dice che Fenech è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato esplosivo nell’ottobre del 2017.

L’arresto di Fenech è arrivato il giorno dopo che il presidente maltese Joseph Muscat aveva detto di considerare la possibilità di concedere la grazia a un uomo accusato di essere stato l’intermediario tra il mandante dell’omicidio di Galizia e gli esecutori materiali. La compagnia gestita da Fenech è 17 Black, che secondo i Panama Papers era parte della rete di società offshore organizzata per fare arrivare tangenti all’ex ministro del Turismo maltese, Konrad Mizzi, e all’ex capo dello staff del primo ministro, Keith Schembri. Su queste vicende aveva a lungo indagato Galizia, prima della sua morte, e le indagini sull’omicidio si sono concentrate principalmente su questa pista.