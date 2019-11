Il figlio di Richard von Weizsäcker, ex presidente della Repubblica tedesco, è stato accoltellato ed è morto

Fritz von Weizsäcker, figlio di Richard von Weizsäcker, che fu presidente della Repubblica prima della Germania Ovest e poi della Germania unita tra il 1984 e il 1994, è stato accoltellato ed è morto poco dopo, martedì sera a Berlino. Von Weizsäcker aveva 59 anni e lavorava come medico in un ospedale di Berlino. Martedì è stato aggredito e accoltellato poco dopo aver tenuto una conferenza nell’ospedale dove lavorava: c’è stata una colluttazione durante la quale è stato ferito un poliziotto che era intervenuto anche se in quel momento era fuori servizio. L’aggressore, un uomo descritto come della stessa età di von Weizsäcker, è stato arrestato: le ragioni dell’aggressione non sono ancora chiare.