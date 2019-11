Almeno 15 persone sono morte per un’esplosione in una miniera nel nord della Cina

Almeno 15 persone sono morte in seguito a un’esplosione in una miniera di Pingyao, nel nord della Cina. Lo ha scritto l’agenzia di stampa Xinhua, spiegando che ci sono anche nove feriti. Secondo le prime informazioni l’esplosione è stata causata da una fuga di gas mentre erano al lavoro 34 persone. Non è invece chiaro, per ora, cosa abbia causato la fuga di gas.